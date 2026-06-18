Президент Владимир Зеленский заявил о критической потребности Украины в дополнительных системах противовоздушной обороны и артиллерийских боеприпасах.

Об этом глава государства сообщил во время открытия заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн.

Зеленский заявил, что Украина нуждается в ПВО

Президент отметил, что поднимал этот вопрос во время разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

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— Вчера я поднял два неотложных вопроса с Марком. Первый — это количество систем ПВО. Второй — это артиллерийские снаряды. Сейчас недостаточно и того, и другого. И то, и другое срочно необходимо, — сказал Зеленский.

По словам главы государства, нынешние объемы производства и финансирования не позволяют полностью обеспечить потребности Украины.

— Средств, которые выделяются на это сейчас, недостаточно. Объемов, которые производит Европа, недостаточно. Того, что получает украинская армия, недостаточно. Но мы можем увеличить все это, возможности есть, — подчеркнул президент.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский сообщил, что некоторые союзники Украины уже приняли решения о новых взносах в инициативу PURL, в рамках которой партнеры закупают в США вооружение для нужд украинской армии.

Президент также заявил, что Украина совместно с европейскими партнерами начинают первый этап создания будущей европейской противобаллистической системы.

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