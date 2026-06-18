В пятницу, 19 июня, не планируют применять графики отключения света на территории Украины.

Об этом сообщает НЭК Укрэнерго в своем Telegram-канале.

Отключения света на 19 июня не будет применяться

По информации компании, в течение пятницы по Украине не будут действовать графики отключения электроснабжения.

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В Укрэнерго просят потребителей перенести потребление мощными электроприборами на дневное время, то есть с 09:00 до 17:00.

В то же время в компании призывают украинцев рационально использовать электроэнергию.

Ситуация в энергосистеме Украины 18 июня

По состоянию на утро 18 июня, есть новые обесточенные потребители в Донецкой, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Полтавской областях в результате атак на объекты гражданской энергетической инфраструктуры.

По данным Укрэнерго, к утру полностью или частично были обесточены 22 населенных пункта в Днепропетровской области из-за неблагоприятных погодных условий.

Как уточнили в компании, ремонтные бригады облэнерго уже проводят аварийно-восстановительные работы на поврежденных линиях электропередачи и возвращают свет обесточенным абонентам.

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