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Улицы сгорели, а на земле следы от авиабомб: село Кухари под Киевом после военных РФ

Юля Захарченко редактор ленты Кристина Величанская Кореспондентка Факти ICTV
Улицы сгорели, а на земле следы от авиабомб: село Кухари под Киевом после военных РФ

После вооруженной агрессии российской армии село Кухари под Киевом разрушено на 80%. Военные страны-агрессора зашли в населенный пункт 25 февраля, пытаясь выйти на Житомирскую трассу, однако их остановил разрушенный мост через реку Тетерев.

Российские военные жили в деревне в течение трех недель, пока их не оттеснила украинская армия. Вскоре начались вражеские артиллерийские обстрелы и мощные авианалеты, которые фактически умышленно уничтожали село.

Ранее целые улицы в Кухарях под Киевом просто сгорели, а воронки от авиабомб составляют по 6-7 метров. В населенном пункте проживало около 600 человек, однако после вторжения российских войск большинство уехало. В селе осталось около 10-15 местных жителей, ставших очевидцами разрушительной оккупации.

Сейчас в селе нет поставок воды, газа и электроэнергии. Однако люди возвращаются в свои дома, пытаясь спасти разбитые помещения.

– Добро пожаловать в ад, – не сдержалась одна из местных жительниц, когда увидела масштабы разрушений.

Фото: Факты ICTV

Местная школа была разрушена после того, как ее обстреляли российские войска. Снаряды падали под окнами, а взрывной волной смело все помещения. Жители села считают, что армия РФ намеренно целила именно сюда.

В одном корпусе детский сад и школа. До войны сделали ремонт в помещениях, в которых обучалось 55 учеников, хотя и рассчитано на более 300 детей. Сейчас это руины: нет крыши, выбиты все окна с рамами, разрушен музей и все классы, нет ни одного уцелевшего кабинета.

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