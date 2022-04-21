Вулиці згоріли, а на землі сліди від авіабомб: село Кухарі під Києвом після військових РФ

Після збройної агресії російської армії село Кухарі під Києвом зруйновано на 80%. Військові країни-агресора зайшли до населеного пункту 25 лютого, намагаючись вийти на Житомирську трасу, проте їх зупинив зруйнований міст через річку Тетерів.

Російські військові жили у селі протягом трьох тижнів, доки їх не відтіснила українська армія. Згодом розпочалися ворожі артилерійські обстріли та потужні авіанальоти, які фактично навмисно знищували село.

Раніше цілі вулиці у Кухарях під Києвом просто згоріли, а вирви від авіабомб становлять по 6-7 метрів. У населеному пункті жили приблизно 600 людей, проте після вторгнення російських військ більшість виїхали. У селі залишилось близько 10-15 місцевих жителів, які стали очевидцями руйнівної окупації.

Зараз у селі немає постачання води, газу та електроенергії. Проте люди повертаються до своїх домівок, намагаючись врятувати розтрощені будинки.

– Ласкаво просимо у пекло, – не стрималася одна з місцевих жительок, коли побачила масштаби руйнувань.

Місцева школа зруйнована після того, як її обстріляли російські війська. Снаряди падали під вікнами, а вибуховою хвилею потрощило все приміщення. Жителі Кухарів вважають, що армія РФ навмисно цілила саме сюди.

В одному корпусі дитячий садок і школа. До війни зробили ремонт у приміщеннях, в яких навчались 55 учнів, хоч і розраховано на понад 300 дітей. Зараз це руїни: немає даху, вибиті всі вікна з рамами, зруйнований музей і всі класи, немає жодного вцілілого кабінету.