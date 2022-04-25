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Под Мариуполем нашли третье место массового захоронения людей: СМИ показали его на карте

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Под Мариуполем нашли третье место массового захоронения людей: СМИ показали его на карте

Под Мариуполем было обнаружено уже третье место массового захоронения людей. Так, в пяти километрах от города на территории кладбища оккупированного российскими войсками поселка Старый Крым появились траншеи 24 марта.

Согласно спутниковому снимку Planet, траншеи длиной 60-70 метров.

На спутниковом снимке от 7 апреля, через две недели, заметны изменения: место захоронения увеличилось. Часть из траншей – закопана.

А уже 24 апреля зафиксированы новые траншеи, а общая протяженность места массового захоронения увеличилась более 200 метров.

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По словам мэра города Вадима Бойченко, властям известно, что оккупанты вывозят тела погибших мариупольцев на территорию Старокрымского кладбища.

— Нам известно об этих братских могилах, потому что эти фашисты – и у меня нет других слов – привлекают для захоронения местное население за еду. Они нам и сообщили, что нужно “трудочасы” наработать, чтобы тебе дали еду, воду. Сейчас в Мариуполе недостаточно гуманитарки, которую они завозят, поэтому люди вынуждены это делать, – рассказал Вадим Бойченко.

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Источник: Радио Свобода

Фото: Getty Images

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