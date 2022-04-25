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Факты / Украина

Маскируют “табличками”: оккупанты пытаются скрыть масштабы геноцида жителей Мариуполя

Юлия Соколова редактор ленты
Маскируют “табличками”: оккупанты пытаются скрыть масштабы геноцида жителей Мариуполя

Российские захватчики пытаются скрыть масштабы геноцида жителей города Мариуполь (Донецкая область), который с начала марта находится в окружении войск РФ.

Как проинформировали в Мариупольском городском совете, для маскировки своих преступлений оккупанты используют “таблички” с данными о погибших мариупольцах.

Именно такие “таблички” российские военные преступники установили на огромной братской могиле в поселке Мангуш, расположенном вблизи Мариуполя. Туда захватчики свозили тела погибших.

В горсовете напомнили о недавних спутниковых снимках этой братской могилы в оккупированном войсками РФ Мангуше. Это траншея длиной более 300 метров, которая появилась ориентировочно в конце марта.

– Оккупанты снова пытаются скрыть масштабы геноцида в Мариуполе. Огромную братскую могилу в Мангуше они маскируют “табличками”. Пока выходит очень плохо. На фото мы видим только один сектор захоронения, где, судя по нумерации табличек, по меньшей мере 268 захоронений. На спутниковых снимках от 9 апреля наблюдаем четыре таких сектора. Пропагандисты РФ сами же задокументировали факт убийства 1 тыс. мариупольцев, — отмечается в сообщении.

Маскируют “табличками”: оккупанты пытаются скрыть масштабы геноцида жителей Мариуполя / 2 фотографии

В горсовете со ссылкой на данные от очевидцев уточнили, что в Мангуше оккупанты похоронили от 3 до 9 тыс. мариупольцев.

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На днях в Мариуполе было обнаружено еще одно место массового захоронения людей, убитых войсками РФ. Оно находится возле Виноградного кладбища в Левобережном районе.

Как рассказывал мэр Мариуполя Вадим Бойченко, путинские захватчики пытаются скрыть свои военные преступления в городе, поэтому вывозят и сжигают тела погибших мирных жителей. Для уничтожения доказательств зверств они используют три сценария: братские могилы, мобильные крематории, а также вывозят тела погибших на подконтрольные РФ территории, где сжигают их в стационарных крематориях.

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Источник: Мариупольский городской совет

Фото: Мариупольский городской совет

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