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Факти / Надзвичайні події

Під Маріуполем знайшли третє місце масового поховання людей: ЗМІ показали його на карті

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Під Маріуполем знайшли третє місце масового поховання людей: ЗМІ показали його на карті

Під Маріуполем виявили уже третє місце масового поховання людей. Так, за п’ять кілометрів від міста на території кладовища окупованого російськими військами селища Старий Крим з’явилися траншеї 24 березня.

Згідно зі супутниковим знімком Planet, траншеї завдовжки 60-70 метрів.

На супутниковому знімку від 7 квітня, за два тижні, помітні зміни: місце поховання збільшилося. Частина з траншей – закопана.

А вже 24 квітня зафіксовано нові траншеї, а загальна протяжність місця масового поховання збільшилася до понад 200 метрів.

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За словами міського голови Вадима Бойченка, владі відомо, що окупанти вивозять тіла загиблих маріупольців на територію Старокримського кладовища.

– Нам відомо про ці братські могили, бо ці фашисти – і в мене немає інших слів – залучають для поховання місцеве населення, за їжу. Вони нам і повідомили, що треба “трудогодини” напрацювати, щоб тобі дали їжу, воду. Зараз у Маріуполі недостатньо гуманітарки, яку вони завозять, тому люди вимушені це робити, – розповів Вадим Бойченко.

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Джерело: Радіо Свобода

Фото: Getty Images

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