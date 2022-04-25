Російські військові завдали ракетних ударів по Рівненській області. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

– Ворог завдав два ракетних удари по залізничній інфраструктурі. Збитки встановлюються, жертв немає. Під час повітряних тривог наполегливо рекомендуємо перебувати в укриттях, – наголосив він.

Вранці 25 квітня повітряна тривога лунала майже по всій території України. Зокрема, на Львівщині через ракетні обстріли спалахнули пожежі.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Вогонь спалахнув у двох населених пунктах Золочівського району.

Також вранці на території Вінницької області пролунало кілька вибухів. Укрзалізниця повідомила, що у зв’язку з пошкодженням тягових підстанцій відсутня напруга в контактній мережі на дільницях Шепетівка – Козятин, Жмеринка – Козятин, Козятин – Фастів.

Повномасштабна війни Росії проти України триває вже 61-й день. Російські війська продовжують завдавати ракетних ударів по українських містах.