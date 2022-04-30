Нашла во дворе: в Житомирской области в руках годовалой девочки сдетонировал боеприпас

В Житомирской области госпитализировали годовалую девочку. В ее ручках сдетонировал запал ручной гранаты, который родственник принес с поля.

Инцидент произошел вечером 29 апреля в Радомышльской общине. Без присмотра взрослых девочка играла во дворе своего дома: именно там она нашла “интересный предмет”, который, вероятно, приняла за игрушку.

— По заключению специалистов, это был запал к гранате типа УЗРГМ, который сдетонировал и травмировал ребенка, — сообщает полиция.

После госпитализации годовалую девочку обследовали медики. Кроме мелких ссадин на теле, К счастью, она не получила никаких травм. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает.

— Ни в коем случае не приближайтесь, не поднимайте и не двигайте подозрительные предметы, вообще не касайтесь их, — предупреждают правоохранители.

В полиции также призвали граждан быть ответственными и помнить, что за незаконное хранение оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.