Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 64 день войны
Убили Убили
219 детей
Ранили Ранили
>398 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 787 взрослых
Факты / Происшествия

Нашла во дворе: в Житомирской области в руках годовалой девочки сдетонировал боеприпас

Наташа Тарчевська редактор ленты
Нашла во дворе: в Житомирской области в руках годовалой девочки сдетонировал боеприпас

В Житомирской области госпитализировали годовалую девочку. В ее ручках сдетонировал запал ручной гранаты, который родственник принес с поля.

Инцидент произошел вечером 29 апреля в Радомышльской общине. Без присмотра взрослых девочка играла во дворе своего дома: именно там она нашла “интересный предмет”, который, вероятно, приняла за игрушку.

— По заключению специалистов, это был запал к гранате типа УЗРГМ, который сдетонировал и травмировал ребенка, — сообщает полиция.

После госпитализации годовалую девочку обследовали медики. Кроме мелких ссадин на теле, К счастью, она не получила никаких травм. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает.

— Ни в коем случае не приближайтесь, не поднимайте и не двигайте подозрительные предметы, вообще не касайтесь их, — предупреждают правоохранители.

В полиции также призвали граждан быть ответственными и помнить, что за незаконное хранение оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Читайте
Остановился поздороваться с друзьями: под Черниговом на мини РФ взорвалось авто, водитель погиб

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка