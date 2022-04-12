Остановился поздороваться с друзьями: под Черниговом на мини РФ взорвалось авто, водитель погиб

Под Черниговом трагически погиб 64-летний мужчина. На своем автомобиле он случайно наехал на противотанковую мину кафиров.

Инцидент произошел 11 апреля на автодороге Чернигов-Киев. Установлено, что мужчина ехал из села Ладинка в направлении Красного, что в Черниговском районе.

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Увидев своих знакомых, он решил остановиться и съехал с дороги на обочину. Именно там и была спрятана вражеская мина: в результате случайного наезда 64-летний мужчина погиб на месте.

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.438 (Нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

В начале апреля глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус предупредил жителей области о заминированных дорогах. Служба автодорог, военные и администрация продолжают работать над отладкой маршрутов по всей территории Черниговщины, чтобы восстановить нормальный трафик и автомобильное сообщение.

Чтобы избежать новых жертв в результате подрыва на вражеских минах, следует дождаться, пока инженеры и саперы ВСУ проведут разминирование.

Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам возвращаться в населенные пункты только после того, как специалисты обследуют все дороги и здания.

Не передвигайтесь там, где могут быть заминированы участки – это обочины, лесополосы, нераспаханные поля. Если вы увидели подозрительный или взрывоопасный предмет – немедленно звоните в полицию или спасателям.