Знайшла у дворі: на Житомирщині у руках однорічної дівчинки здетонував боєприпас

У Житомирській області госпіталізували однорічну дівчинку. У її ручках здетонував запал ручної гранати, який родич приніс з поля.

Інцидент стався ввечері 29 квітня у Радомишльській громаді. Без нагляду дорослих дівчинка гралася на подвір’ї свого дому: саме там вона знайшла “цікавий предмет”, який, ймовірно, сприйняла за іграшку.

– За висновками фахівців, це був запал до гранати типу УЗРГМ, який здетонував і травмував дитину, – повідомляє поліція.

Після госпіталізації однорічну дівчинку обстежили медики. Окрім дрібних саден на тілі, на щастя, вона не зазнала жодних травм. Наразі життю дівчинки нічого не загрожує.

– У жодному разі не наближайтесь, не піднімайте і не рухайте підозрілі предмети, взагалі не торкайтеся їх, – попереджають правоохоронці.

У поліції також закликали громадян бути відповідальними і пам’ятати, що за незаконне зберігання зброї, боєприпасів або вибухових речовин передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.