В Тернопольской области двое братьев, изображая из себя волонтеров, занимающихся помощью ВСУ, обогатились более чем на 2 млн гривен. На пожертвования граждан мужчины приобрели себе элитные авто, технику и немало валюты.

По данным прокуратуры, аферу с волонтерством братья начали в первые дни полномасштабной войны. Сначала они объявили о сборе средств на автомобили, которые обещали передать ВСУ.

Внедорожники, айфоны и миллионы гривен: на Тернопольщине разоблачили братьев-псевдоволонтеров / 4 фотографии

— За это время были собраны миллионы гривен, за которые злоумышленники приобрели иностранную валюту, автомобили премиумкласса, мобильные телефоны последних моделей. При этом псевдоволонтеры регулярно делали в соцсетях видеоотчеты о передаче на территории активных военных действий автомобилей и других вещей военнослужащим, -говорится в сообщении.

Таким образом, за средства неравнодушных украинцев мошенники приобрели для себя:

автомобиль Land Rover-Range Rover;

автомобиль Audi-Q5;

два телефона Apple IPhone 13 Pro Max;

37 тысяч долларов США;

почти 7 тысяч евро;

более 2 тысяч фунтов стерлингов.

Отмечается, что кроме этого, следователи обнаружили в доме братьев-псевдоволонтеров еще более 200 тысяч гривен наличных средств.

Как удалось задержать мошенников

Приобретенные за пожертвования два авто злоумышленники присвоили, зарегистрировав одно из них на свое имя, а другим пользовались по доверенности.

Пренебрегая всеми нормами морали, подозреваемые, по оперативной информации, пытались получить для одного автомобиля “особенные” номера: именно тогда стало понятно, что мужчины не являются теми, за кого себя выдают.

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Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины. Речь идет об использовании благотворительных пожертвований граждан на нужды ВСУ для личного обогащения во время военного положения.

В ближайшее время суд изберет меру пресечения для горе-братьев. Прокуратура будет ходатайствовать о наложении ареста на изъятое во время обысков имущество. Досудебное расследование продолжается.

Источник: Тернопольская областная прокуратура

Фото: Тернопольская областная прокуратура