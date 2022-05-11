Внедорожники, айфоны и миллионы гривен: на Тернопольщине разоблачили братьев-псевдоволонтеров

В Тернопольской области двое братьев, изображая из себя волонтеров, занимающихся помощью ВСУ, обогатились более чем на 2 млн гривен. На пожертвования граждан мужчины приобрели себе элитные авто, технику и немало валюты.
По данным прокуратуры, аферу с волонтерством братья начали в первые дни полномасштабной войны. Сначала они объявили о сборе средств на автомобили, которые обещали передать ВСУ.
— За это время были собраны миллионы гривен, за которые злоумышленники приобрели иностранную валюту, автомобили премиумкласса, мобильные телефоны последних моделей.
При этом псевдоволонтеры регулярно делали в соцсетях видеоотчеты о передаче на территории активных военных действий автомобилей и других вещей военнослужащим, -говорится в сообщении.
Таким образом, за средства неравнодушных украинцев мошенники приобрели для себя:
- автомобиль Land Rover-Range Rover;
- автомобиль Audi-Q5;
- два телефона Apple IPhone 13 Pro Max;
- 37 тысяч долларов США;
- почти 7 тысяч евро;
- более 2 тысяч фунтов стерлингов.
Отмечается, что кроме этого, следователи обнаружили в доме братьев-псевдоволонтеров еще более 200 тысяч гривен наличных средств.
Как удалось задержать мошенников
Приобретенные за пожертвования два авто злоумышленники присвоили, зарегистрировав одно из них на свое имя, а другим пользовались по доверенности.
Пренебрегая всеми нормами морали, подозреваемые, по оперативной информации, пытались получить для одного автомобиля “особенные” номера: именно тогда стало понятно, что мужчины не являются теми, за кого себя выдают.
Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины. Речь идет об использовании благотворительных пожертвований граждан на нужды ВСУ для личного обогащения во время военного положения.
В ближайшее время суд изберет меру пресечения для горе-братьев. Прокуратура будет ходатайствовать о наложении ареста на изъятое во время обысков имущество. Досудебное расследование продолжается.
Источник: Тернопольская областная прокуратура