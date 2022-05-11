У Тернопільській області двоє братів, вдаючи із себе волонтерів, що займаються допомогою ЗСУ, збагатилися на понад 2 млн гривень. На пожертви громадян чоловіки придбали собі елітні авто, техніку та чимало валюти.

За даними прокуратури, аферу з волонтерством брати розпочали у перші дні повномасштабної війни. Спочатку вони оголосили про збір коштів на автомобілі, які обіцяли передати ЗСУ.

Позашляховики, айфони і мільйони гривень: на Тернопільщині викрили братів-псевдоволонтерів / 4 фотографии

– За цей час було зібрано мільйони гривень, за які зловмисники придбали іноземну валюту, автомобілі преміумкласу, мобільні телефони останніх моделей. При цьому псевдоволонтери регулярно робили у соцмережах відеозвіти про передачу на території активних військових дій автомобілів та інших речей військовослужбовцям, -йдеться у повідомленні.

Таким чином, за кошти небайдужих українців шахраї придбали для себе:

автомобіль Land Rover – Range Rover;

автомобіль Audi – Q5;

два телефони Apple IPhone 13 Pro Max;

37 тисяч доларів США;

майже 7 тисяч євро;

більше 2 тисяч фунтів стерлінгів.

Зазначається, що окрім цього, слідчі виявили у будинку братів-псевдоволонтерів ще понад 200 тисяч гривень готівкових коштів.

Як вдалося затримати шахраїв

Придбані за пожертви два авто зловмисники привласнили, зареєструвавши одне з них на своє ім’я, а іншим користувались за довіреністю.

Нехтуючи усіма нормами моралі, підозрювані, за оперативною інформацією, намагались отримати для одного автомобіля “особливі” номери: саме тоді стало зрозуміло, що чоловіки не є тими, за кого себе видають.

Зараз дивляться

Кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст. 201-2 КК України. Йдеться про використання благодійних пожертв громадян на потреби ЗСУ для особистого збагачення під час воєнного стану.

Найближчим часом суд обере запобіжний захід для горе-братів. Прокуратура клопотатиме про накладення арешту на вилучене під час обшуків майно. Досудове розслідування триває.

Джерело: Тернопільська обласна прокуратура

Фото: Тернопільська обласна прокуратура