Позашляховики, айфони і мільйони гривень: на Тернопільщині викрили братів-псевдоволонтерів

У Тернопільській області двоє братів, вдаючи із себе волонтерів, що займаються допомогою ЗСУ, збагатилися на понад 2 млн гривень. На пожертви громадян чоловіки придбали собі елітні авто, техніку та чимало валюти.
За даними прокуратури, аферу з волонтерством брати розпочали у перші дні повномасштабної війни. Спочатку вони оголосили про збір коштів на автомобілі, які обіцяли передати ЗСУ.
– За цей час було зібрано мільйони гривень, за які зловмисники придбали іноземну валюту, автомобілі преміумкласу, мобільні телефони останніх моделей.
При цьому псевдоволонтери регулярно робили у соцмережах відеозвіти про передачу на території активних військових дій автомобілів та інших речей військовослужбовцям, -йдеться у повідомленні.
Таким чином, за кошти небайдужих українців шахраї придбали для себе:
- автомобіль Land Rover – Range Rover;
- автомобіль Audi – Q5;
- два телефони Apple IPhone 13 Pro Max;
- 37 тисяч доларів США;
- майже 7 тисяч євро;
- більше 2 тисяч фунтів стерлінгів.
Зазначається, що окрім цього, слідчі виявили у будинку братів-псевдоволонтерів ще понад 200 тисяч гривень готівкових коштів.
Як вдалося затримати шахраїв
Придбані за пожертви два авто зловмисники привласнили, зареєструвавши одне з них на своє ім’я, а іншим користувались за довіреністю.
Нехтуючи усіма нормами моралі, підозрювані, за оперативною інформацією, намагались отримати для одного автомобіля “особливі” номери: саме тоді стало зрозуміло, що чоловіки не є тими, за кого себе видають.
Кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст. 201-2 КК України. Йдеться про використання благодійних пожертв громадян на потреби ЗСУ для особистого збагачення під час воєнного стану.
Найближчим часом суд обере запобіжний захід для горе-братів. Прокуратура клопотатиме про накладення арешту на вилучене під час обшуків майно. Досудове розслідування триває.
Джерело: Тернопільська обласна прокуратура