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Пятеро раненых и поврежденные дома: как выглядит Николаев после обстрелов

Юля Захарченко, редактор ленты
Пятеро раненых и поврежденные дома: как выглядит Николаев после обстрелов

В Николаеве в результате вражеских ночных обстрелов ранены пять человек, повреждены пять объектов городской инфраструктуры и более 10 жилых многоэтажных домов. В городе целый день работают коммунальщики, которые раздают людям пленку и помогают забить поврежденные окна.

Городской глава Николаева Александр Сенкевич обнародовал видеозапись, на которой можно увидеть, как выглядит город после обстрелов военных страны-агрессора России. Он сообщил, что пятеро мирных жителей Украины ранены.

— К счастью, обошлось без человеческих жертв (5 гражданских лиц получили ранения). Относительно объектов городской инфраструктуры — в основном имеем повреждения окон и кровли. На одном из коммунальных предприятий повреждены два автомобиля, – рассказал мэр Николаева.

По его словам, также под обстрелы попали две системы очистки и емкости для воды. В разных районах города в результате попадания боеприпасов и обломков возникали пожары, которые пытались оперативно потушить спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Фото: Нацполиция

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