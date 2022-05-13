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П’ятеро поранених і пошкоджені будинки: який має вигляд Миколаїв після обстрілів

Юля Захарченко, редакторка стрічки
П’ятеро поранених і пошкоджені будинки: який має вигляд Миколаїв після обстрілів

У Миколаєві внаслідок ворожих нічних обстрілів поранено п’ятеро людей, пошкоджено п‘ять об’єктів міської інфраструктури та понад 10 житлових багатоповерхових будинків. У місті цілий день працюють комунальники, які роздають людям плівку та допомагають забити пошкоджені вікна.

Міський глава Миколаєва Олександр Сєнкевич оприлюднив відеозапис, на якому можна побачити, який має вигляд місто після обстрілів військових країни-агресора Росії. Він повідомив, що п’ятеро мирних жителів України поранені.

– На щастя, обійшлось без людських жертв (5 цивільних осіб дістали поранення). Щодо об’єктів міської інфраструктури – в основному маємо пошкодження вікон та покрівлі. На одному з комунальних підприємств пошкоджено два автомобілі, – розповів мер Миколаєва.

За його словами, також під обстріли потрапили дві системи очищення та місткості для води. У різних районах міста через потрапляння боєприпасів та уламків виникали пожежі, які оперативно намагалися загасити рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Фото: Нацполіція

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