В Одессе утром 16 мая слышны взрывы. Об этом сначала сообщали очевидцы. Позже взрывы в Одесской области подтвердили официально.

Обновлено в 10.01. По информации Оперативного командования Юг, в результате ракетного удара по Одесчине самолетами стратегической авиации поражен объект туристической инфраструктуры, разрушены здания, вспыхнул пожар. На месте работают спасатели и следственно-оперативная группа.

Также в ОК Юг добавили, что оккупанты продолжают атаковать поврежденный и неработающий мост через Днестровский лиман, но попадают в мирных жителей.

По предварительной информации, пострадали два взрослых человека, тяжело ранен маленький ребенок.

Обновлено в 9.27. В 8.39 в Одессе и области объявили воздушную тревогу. После этого очевидцы стали сообщать о взрывах.

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СМИ со ссылкой на городской совет сообщают, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области виден дым.

Полномасштабная война России против Украины длится уже 82 дня. Российские войска продолжают наносить ракетные удары по украинским городам, жилым районам, другой гражданской и критической инфраструктуре.

По данным военных аналитиков, российское командование намерено сосредоточить свои усилия на взятии города Северодонецк в Луганской области. Оккупанты, очевидно, понимают, что не смогут выйти на админграницу Донецкой области.

По информации Генштаба ВСУ, на Южнобужском направлении российские захватчики активных боевых действий не проводили, но обстреливали наши подразделения из ствольной артиллерии и минометов.

Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.