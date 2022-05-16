В Одесі вранці 16 травня чутно вибухи. Про це спочатку повідомляли очевидці. Згодом вибухи на Одещині підтвердили офіційно.

Оновлено о 10.01. За інформацією Оперативного командування Південь, внаслідок ракетного удару по Одещині літаками стратегічної авіації уражено об’єкт туристичної інфраструктури, зруйновані будівлі, спалахнула пожежа. На місці працюють рятувальники і слідчо-оперативна група.

Також в ОК Південь додали, що окупанти продовжують атакувати пошкоджений і непрацюючий міст через Дністровський лиман, але влучають у мирних мешканців.

За попередньою інформацією, постраждали двоє дорослих людей, важко поранена маленька дитина.

Оновлено о 9.27. О 8.39 в Одесі та області оголосили повітряну тривогу. Після цього очевидці почали повідомляти про вибухи.

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ЗМІ з посиланням на міську раду повідомляють, що у Білгород-Дністровському районі Одещини видно дим.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 82 дні. Російські війська продовжують завдавати ракетних ударів по українських містах, житлових районах, іншій цивільній та критичній інфраструктурі.

За даними військових аналітиків, російське командування має намір зосередити свої зусилля на взятті міста Сєвєродонецьк у Луганській області. Окупанти, очевидно, розуміють, що не зможуть вийти на адмінкордон Донецької області.

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Південнобузькому напрямку російські загарбники активних бойових дій не проводили, але обстрілювали наші підрозділи зі ствольної артилерії та мінометів.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.