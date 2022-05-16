Май, 16 в 8:26

По данным военных аналитиков, российское командование намерено сосредоточить свои усилия на взятии города Северодонецк в Луганской области. Оккупанты, по всей видимости, понимают, что не смогут выйти на админграницу Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 16.05.2022

По данным военных аналитиков, в российской армии чувствуется нехватка боеспособного личного состава. Генштаб Украины сообщил, что около 2500 российских резервистов проходят подготовку в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях.

Сейчас смотрят

Но этого количества вряд ли хватит для пополнения российских воинских частей.

В украинской разведке уточняют, что в РФ проводят скрытую мобилизацию и создают новые подразделения. Но эти люди не имеют достаточной подготовки, кроме того — слабо мотивированы.

В Генштабе ВСУ сообщают, что на Харьковском направлении враг пытается удерживать занимаемые позиции. А на Северском направлении сохраняется вероятность обстрелов с территории РФ.

На Донецком направлении оккупанты готовят из всего, из чего могут. На Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях боевые действия продолжаются. На Авдеевском направлении оккупанты отошли на ранее занятые позиции, поскольку понесли потери.

Российские военные продолжают обстрелы Мариуполя и Азовстали.

Враг снова понес потери в районе Чернобаевки.

Потери РФ на 16 мая 2022:

личный состав – 27 700 (+300);

танки – 1 228 (+8);

боевые бронированные машины – 2 974 (+16);

артиллерийские системы – 577 (+22);

реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 195;

средства ПВО – 89;

самолеты – 200;

вертолеты – 165 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 427 (+11);

крылатые ракеты – 97 (+2);

корабли/катера – 13;

автомобильная техника и автоцистерны – 2101 (+14);

специальная техника – 42.

Напомним, что война в Украине длится уже 82-е сутки.

Как сейчас идут боевые действия, можно следить на интерактивной карте боевых действий.

Также доступна карта воздушных тревог Украины – где есть угроза вражеского ракетного удара.

Источник: ISW, Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ISW