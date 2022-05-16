Карта боевых действий на 16.05.2022 — ситуация на фронте
По данным военных аналитиков, российское командование намерено сосредоточить свои усилия на взятии города Северодонецк в Луганской области. Оккупанты, по всей видимости, понимают, что не смогут выйти на админграницу Донецкой области.
Карта боевых действий в Украине на 16.05.2022
По данным военных аналитиков, в российской армии чувствуется нехватка боеспособного личного состава. Генштаб Украины сообщил, что около 2500 российских резервистов проходят подготовку в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях.
Но этого количества вряд ли хватит для пополнения российских воинских частей.
В украинской разведке уточняют, что в РФ проводят скрытую мобилизацию и создают новые подразделения. Но эти люди не имеют достаточной подготовки, кроме того — слабо мотивированы.
В Генштабе ВСУ сообщают, что на Харьковском направлении враг пытается удерживать занимаемые позиции. А на Северском направлении сохраняется вероятность обстрелов с территории РФ.
На Донецком направлении оккупанты готовят из всего, из чего могут. На Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях боевые действия продолжаются. На Авдеевском направлении оккупанты отошли на ранее занятые позиции, поскольку понесли потери.
Российские военные продолжают обстрелы Мариуполя и Азовстали.
Враг снова понес потери в районе Чернобаевки.
Потери РФ на 16 мая 2022:
- личный состав – 27 700 (+300);
- танки – 1 228 (+8);
- боевые бронированные машины – 2 974 (+16);
- артиллерийские системы – 577 (+22);
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 195;
- средства ПВО – 89;
- самолеты – 200;
- вертолеты – 165 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 427 (+11);
- крылатые ракеты – 97 (+2);
- корабли/катера – 13;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2101 (+14);
- специальная техника – 42.
Напомним, что война в Украине длится уже 82-е сутки.
Как сейчас идут боевые действия, можно следить на интерактивной карте боевых действий.
Также доступна карта воздушных тревог Украины – где есть угроза вражеского ракетного удара.
Источник: ISW, Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ, ISW