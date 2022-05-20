Май, 20 в 10:47

За прошедшие сутки российские войска обстреливали Харьков из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Под огонь попали также населенные пункты в Харьковской области.

О ситуации в регионе по состоянию на утро пятницы, 20 мая, рассказал глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

– За прошедшие сутки российские оккупанты из реактивных систем залпового огня Смерч, Ураган и Град обстреляли Киевский район Харькова, Салтовку, Алексеевку, — проинформировал он.

Кроме того, в городе Дергачи ночью вражеский снаряд попал в частный дом.

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А в поселке Малая Даниловка от удара российских захватчиков загорелись гаражи зооветеринарной академии. По информации пресс-службы ГСЧС Украины, гаражные боксы вспыхнули в 04.44 после попадания вражеского снаряда. В общей сложности пламя охватило шесть гаражей на площади около 150 кв. м. Находившиеся в них автомобили сгорели дотла.

Тушение пожара длилось несколько часов. Огонь удалось ликвидировать в 07.31. По предварительным данным спасателей, жертв и пострадавших нет.

Сегодня утром под обстрел оккупантов попал поселок Шевченково. Ранения получили три человека.

Оккупанты обстреляли Харьков из Смерчей и Градов – ОВА / 9 фотографий

По словам Олега Синегубова, путинские войска пытаются проводить контратаки в Харьковской области, но безуспешно.

– На Харьковском направлении враг основные усилия сосредоточил на удержании занятых рубежей. Пытается проводить контратаки. Но безуспешно. Ведет воздушную разведку с применением беспилотников. Продолжались боевые действия в районе населенных пунктов Терново и Веселое, вражеские обстрелы зафиксировали вблизи Русских Тишков. Наши Вооруженные силы удерживают позиции и оборону, — подчеркнул глава ОВА.

Накануне в Генеральном штабе ВСУ информировали, что враг пытается осуществлять контратаки на Харьковском направлении, чтобы восстановить утраченные позиции.

В то же время Вооруженные силы Украины в течение последних двух недель освободили от войск РФ 23 населенных пункта в Харьковской области.

Источник: ГСЧС Украины, Олег Синегубов