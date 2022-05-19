Россияне прибегают к контратакам на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ
Российские военные проводят контратаки на Харьковском направлении, чтобы восстановить утраченные позиции.
Такая информация была обнародована в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Сейчас, отмечает украинская сторона, оккупанты стремятся удержать занятые рубежи.
Чтобы достичь цели на этом направлении, враг привлекает также диверсионно-разведывательные группы.
Напомним, что накануне украинские военные освободили от российских захватчиков поселок Дементиевка Харьковской области, что расположен всего в 10-15 км от административной границы Украины с РФ.
А 16 мая вытеснил россиян и вышел на участок государственной границы 227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны ВСУ города Харькова.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 85-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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