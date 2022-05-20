Травень, 20 в 10:47

Протягом минулої доби російські війська обстрілювали Харків із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Під вогонь потрапили також населені пункти в Харківській області.

Про ситуацію в регіоні станом на ранок п’ятниці, 20 травня, розповів голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

– За минулу добу російські окупанти із реактивних систем залпового вогню Смерч, Ураган та Град обстріляли Київський район Харкова, Салтівку, Олексіївку, – поінформував він.

Крім того, в місті Дергачі вночі ворожий снаряд влучив у приватний будинок.

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А в селищі Мала Данилівка від удару російських загарбників загорілися гаражі зооветеринарної академії. За інформацією пресслужби ДСНС України, гаражні бокси спалахнули о 04.44 після влучення ворожого снаряду. Загалом полум’я охопило шість гаражів на площі близько 150 кв. м. Автомобілі, які були в них розташовані, згоріли вщент.

Гасіння пожежі тривало кілька годин. Вогонь вдалося ліквідувати о 07.31. За попередніми даними рятувальників, жертв та постраждалих немає.

Сьогодні зранку під обстріл окупантів потрапило селище Шевченкове. Поранень зазнали троє людей.

Окупанти обстріляли Харків зі Смерчів та Градів – ОВА / 9 фотографий

За словами Олега Синєгубова, путінські війська намагаються проводити контратаки на Харківщині, але безуспішно.

– На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосередив на утриманні зайнятих рубежів. Намагається проводити контратаки. Але безуспішно. Веде повітряну розвідку із застосуванням безпілотників. Тривали бойові дії в районі населених пунктів Тернова та Веселе, ворожі обстріли зафіксували поблизу Руських Тишків. Наші Збройні сили тримають позиції та оборону, – наголосив очільник ОВА.

Напередодні в Генеральному штабі ЗСУ інформували, що ворог намагається здійснювати контратаки на Харківському напрямку, щоб відновити втрачені позиції.

Водночас Збройні сили України протягом останніх двох тижнів звільнили від військ РФ 23 населені пункти на Харківщині.

Джерело: ДСНС України, Олег Синєгубов