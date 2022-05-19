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Факты / Украина

В Харьковской области за две недели от оккупантов освободили 23 населенных пункта — генерал Громов

Марта Бондаренко, редактор ленты
українські військові
Фото: Depositphotos

Вооруженные силы Украины с 5 мая на территории Харьковской области освободили от врага 23 населенных пункта.

Об этом на брифинге сообщил бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.

По его словам, в регионе противник усилил огневое влияние и пытается остановить продвижение ВСУ в сторону госграницы.

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Также оккупанты продолжают обстрелы границ Черниговской и Сумской областей. Таким образом россияне хотят отвлечь наших воинов от ведения боев на основных направлениях.

Ранее аналитики Института исследования войны сообщали, что российские военные, похоже, решили оставить полностью позиции вокруг Харькова, поскольку Вооруженные силы Украины продолжают наступать.

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