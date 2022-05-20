Май, 20 в 11:55

Во временно захваченном городе Энергодар (Запорожская область) российские оккупанты похитили начальника пожарного отряда Виталия Трояна. В ответ на очередное преступление захватчиков в пятницу, 20 мая, местные пожарные вышли на акцию протеста.

Как сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, утром в среду, 18 мая, оккупанты приехали в пожарную часть ДПРЧ-13 и провели обыск в кабинете Виталия Трояна, который занимает должность начальника пожарно-спасательного отряда.

После обыска рашисты опечатали кабинет Трояна, а его самого похитили – вывезли в неизвестном направлении.

Сейчас смотрят

– Как предполагают работники, оккупанты предлагали руководителю отряда начать работу под флагами РФ, — отметил Дмитрий Орлов.

Мужчина не согласился, и российские захватчики его похитили.

В пятницу, 20 мая, на протест против похищения Трояна вышли сотрудники пожарной части. Пожарные вместе с техникой выстроились возле городского дворца культуры Современник в оккупированном Энергодаре.

Как проинформировали в пресс-службе НАЭК Энергоатом, освещающей события в Энергодаре, спасатели выставили 14 единиц спецтехники напротив Современника.

В ответ российские оккупанты направили на место проведения акции 14 единиц своей военной техники, а также около сотни солдат.

В какой-то момент они начали разгонять протестующих, применяя силу. Рашисты начали избивать пожарных и пытались повредить пожарно-спасательную технику.

Согласно последним данным, рашисты разогнали мирную акцию протеста. По информации Энергоатома, помимо избиения, оккупанты также применили огнестрельное оружие.

Кроме того, есть информация, что вдобавок к похищению Трояна российские захватчики также вывезли в неизвестном направлении исполняющего его обязанности.

– В Энергодаре оккупанты силой, со стрельбой и избиением пожарных, разогнали мирную акцию протеста. Повредили пожарные машины, разбили стекло. Вдобавок к похищению начальника государственного пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна теперь забрали еще и исполняющего его обязанности С. Пилинского, — проинформировали в компании.

Со стрельбой и избиением: в Энергодаре оккупанты разогнали акцию протеста пожарных / 5 фотографий

Как недавно сообщал глава Запорожской ОВА Александр Старух, на временно захваченных территориях области участились случаи похищения людей российскими оккупантами. По состоянию на 10 мая было известно об около 270 случаях похищения украинцев.

Кроме того, российские захватчики не выпускают людей на подконтрольную украинским властям территорию.

Источник: Энергоатом, Дмитрий Орлов

Фото: Дмитрий Орлов