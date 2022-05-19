Три дня стоят в поле с детьми: в Запорожской области оккупанты не пропускают людей через блокпост

Май, 19 в 19:04

В городе Васильевка Запорожской области перед последним блокпостом оккупантов находятся более тысячи автомобилей.

Россияне уже три дня не пропускают машины ни на подконтрольную Украине территорию, ни в обратном направлении.

Об этом сообщила заместитель председателя Запорожской ОГА Злата Некрасова в Facebook.

Сейчас смотрят

— На данный момент в г. Васильевка, перед блокпостом Российской Федерации находятся более 1000 машин, которых не пропускают на подконтрольную территорию Украины и на оккупированную территорию. В обе стороны не пропускают оккупанты, — написала Некрасова.

По ее словам, в машинах находятся женщины и дети. Запорожская ОГА обеспечила доставку воды и еды людям.