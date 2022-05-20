Травень, 20 в 11:55

У тимчасово захопленому місті Енергодар (Запорізька область) російські окупанти викрали начальника пожежного загону Віталія Трояна. У відповідь на черговий злочин загарбників у п’ятницю, 20 травня, місцеві пожежники вийшли на акцію протесту.

Як повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов, зранку в середу, 18 травня, окупанти приїхали до пожежної частини ДПРЧ-13 та провели обшук в кабінеті Віталія Трояна, який обіймає посаду начальника пожежно-рятувального загону.

Після обшуку рашисти опечатали кабінет Трояна, а його самого викрали – вивезли в невідомому напрямку.

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– Як припускають працівники, окупанти пропонували керівнику загону розпочати роботу під прапорами РФ, – зазначив Дмитро Орлов.

Чоловік не погодився, і російські загарбники його викрали.

У п’ятницю, 20 травня, на протест проти викрадення Трояна вийшли співробітники пожежної частини. Вогнеборці разом із технікою вишикувалися біля міського палацу культури Сучасник в окупованому Енергодарі.

Як поінформували в пресслужбі НАЕК Енергоатом, яка висвітлює події в Енергодарі, рятувальники виставили 14 одиниць спецтехніки навпроти Сучасника.

У відповідь російські окупанти направили на місце проведення акції 14 одиниць своєї військової техніки, а також близько сотні солдатів.

У якийсь момент вони почали розганяти учасників протесту, застосовуючи силу. Рашисти почали бити вогнеборців та намагалися пошкодити пожежно-рятувальну техніку.

Згідно з останніми даними, рашисти розігнали мирну акцію протесту. За інформацією Енергоатому, окрім побиття, окупанти також застосували вогнепальну зброю.

Також є інформація, що на додачу до викрадення Трояна російські загарбники також вивезли в невідомому напрямку виконувача його обов’язків.

– В Енергодарі окупанти силою, зі стріляниною та побиттям вогнеборців, розігнали мирну акцію протесту. Пошкодили пожежні автівки, порозбивали скло. На додачу до викрадення начальника державного пожежно-рятувального загону Віталія Трояна тепер забрали до себе ще й виконувача його обов’язків С. Пилинського, – поінформували в компанії.

Зі стріляниною та побиттям: в Енергодарі окупанти розігнали акцію протесту пожежників / 5 фотографий

Як нещодавно повідомляв голова Запорізької ОВА Олександр Старух, на тимчасово захоплених територіях області почастішали випадки викрадення людей російськими окупантами. Станом на 10 травня було відомо про близько 270 випадків викрадення українців.

Крім того, російські загарбники не випускають людей на підконтрольну українській владі територію.

Джерело: Енергоатом, Дмитро Орлов

Фото: Дмитро Орлов