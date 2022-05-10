Участились похищения людей: в Запорожской ОВА рассказали о преступлениях оккупантов

На временно захваченных территориях Запорожской области участились случаи похищения людей российскими оккупантами.

Об этом рассказал в эфире общенационального телемарафона глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Он отметил, что на оккупированных территориях российские захватчики оказывают постоянное давление на людей, пытаясь сломить их волю.

На сегодняшний день известно о примерно 270 случаях похищения украинцев оккупантами, в том числе и представителей бизнеса.

– У нас участились случаи похищений. Уже под 270 случаев, оккупанты похищают, это и бизнес. Бывает, что очень быстро отпускают, а бывает, что держат довольно длительное время. За последнюю неделю только четверо жителей нашей области были освобождены. Поэтому ситуация сложная, – подчеркнул Старух.

Он также проинформировал, что требуют оккупанты у похищенных людей.

– Если бизнесмен – то деньги хотят получить. Если политический руководитель или глава местного самоуправления – это просто подорвать систему управления, — заявил глава ОВА.

Комментируя гуманитарную ситуацию в Запорожской области, он отметил, что на подконтрольных украинским властям территориях работают супермаркеты, есть достаточное количество продуктов питания.

– Есть территории, где идут боевые действия. Это “серая зона”, которая тянется через всю область. Там более тяжелая ситуация, потому что каждый день какие-то повреждения: или газопроводы перебивают, или электросети. Каждый день осложнения и угроза жизни. Мы рекомендовали и рекомендуем людям, проживающим на таких территориях, выезжать с них. И есть оккупированная территория, где разная ситуация: самая большая проблема – это предоставление медицинских услуг, обеспечение людей тем, что они могли получить ежедневно в нормальных условиях, – проинформировал Старух.

Ранее сообщалось о похищении и пытках украинцев на временно захваченных войсками РФ территориях Херсонской области. Так, во временно оккупированном городе Каховка российские захватчики обустроили пыточную в помещении полиции, где издеваются над заложниками и подвергают их пыткам, используя электрический ток.

По состоянию на 28 апреля уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщала, что из 49 руководителей объединенных территориальных общин Херсонской области оккупанты похитили 35. Впоследствии 17 из них захватчики отпустили.

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