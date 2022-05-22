Расстреляли людей и украли технику: под Черниговом зафиксировали очередное преступление РФ

Май, 22 в 20:00

В Черниговской области в селе Ягодное российские солдаты принудительно удерживали местных жителей. Среди них было 77 детей, в частности, пятеро младенцев. Вражеские военные использовали заложников как живой щит, потому что помещение школы было “штабом” оккупантов.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, самому младшему ребенку было полтора месяца, а самому старшему по возрасту заложнику — 93 года.

С 3 до 31 марта в подвале Ягоднянского филиала Куличевской общеобразовательной школы Ивановского сельсовета Черниговского района оккупанты удерживали мирных жителей. В помещении площадью 197 кв. м почти месяц находились более 350 местных жителей, среди которых было пятеро младенцев.

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— Фактически людей, удерживавшихся в подвале, использовали как живой щит, поскольку помещение школы было “штабом” оккупантов. Из-за бесчеловечных условий содержания (отсутствия достаточного пространства, санитарных условий, доступа к воздуху, пище и воде) умерли 10 пожилых людей, — сообщили в Офисе генпрокурора.

Из 180 домов населенного пункта 148 повреждены, еще 16 разрушены до основания. Семерых жителей села расстреляли российские солдаты.

По свидетельству очевидцев, во время оккупации российские военные грабили дома жителей села. Украдены стиральные машины, телевизоры, микроволновки, электрочайники и другие ценные вещи.

Прокуроры фиксируют преступления, связанные с нарушением законов и обычаев войны российскими войсками по всей территории государства (по статье 438 Уголовного кодекса Украины). Наибольшее наказание за это преступление предусматривает тюремное заключение до 15 лет или пожизненное лишение свободы.