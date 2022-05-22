Розстріляли людей і вкрали техніку: під Черніговом зафіксували черговий злочин РФ

Травень, 22 в 20:00

У Чернігівській області у селі Ягідне російські солдати примусово утримували місцевих жителів. Серед них було 77 дітей, зокрема, п’ятеро немовлят. Ворожі військові використовували заручників як живий щит, тому що приміщення школи було “штабом” окупантів.

За даними Офісу генерального прокурора України, наймолодшій дитині було півтора місяця, а найстаршому за віком заручнику – 93 роки.

З 3 до 31 березня у підвалі Ягіднянської філії Куличівської загальноосвітньої школи Іванівської сільради Чернігівського району окупанти утримували мирних мешканців. У приміщенні площею 197 кв. м майже місяць перебувало понад 350 місцевих жителів, серед яких було п’ятеро немовлят.

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– Фактично людей, які утримувалися у підвалі, використовували як живий щит, оскільки приміщення школи було “штабом” окупантів. Через нелюдські умови утримання (відсутність достатнього простору, санітарних умов, доступу до повітря, їжі та води) померли 10 людей похилого віку, – повідомили в Офісі генпрокурора.

Зі 180 будинків населеного пункту 148 пошкоджено, ще 16 зруйновано вщент. Сімох мешканців села розстріляли російські солдати.

За свідченнями очевидців, під час окупації російські військові грабували будинки мешканців села. Викрадено пральні машини, телевізори, мікрохвильовки, електрочайники та інші цінні речі.

Прокурори фіксують злочини, пов’язані із порушенням законів та звичаїв війни російськими військами на всій території держави (за статтею 438 Кримінального кодексу України). Найбільше покарання за цей злочин передбачає тюремне ув’язнення до 15 років або довічне позбавлення волі.