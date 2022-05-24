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Могла быть катастрофа: в одной из шахт Лисичанска локализован пожар

Юля Захарченко, редактор ленты
Могла быть катастрофа: в одной из шахт Лисичанска локализован пожар

Спасателям удалось предотвратить распространение огня на закрытом складе с углем в одной из шахт Лисичанска. Для избежания катастрофы понадобилось около 8 тонн воды.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отметил, что российские войска сосредоточили усилия на проведении наступательной операции, чтобы окружить Лисичанск и Северодонецк.

По его словам, местная инфраструктура Луганщины практически уничтожена, однако коммунальщики ремонтируют водопроводную сеть и убирают улицы, когда позволяет ситуация по безопасности.

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В настоящее время местные жители остались без водоснабжения и света. В частности, в Северодонецке разрушения разной степени нанесены каждой городской электроподстанции. Стало труднее под постоянными обстрелами развозить воду, однако вчера спасатели доставили населению 32 тонны.

В 36 тыс. квартирах и частных домах еще есть газ. Благодаря остаточному давлению в магистральных трубах его трем населенным пунктам области должно хватить на полтора месяца, отметил глава Луганской ОВА.

Фото: Луганская ОВА

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