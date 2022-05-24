Могла бути катастрофа: в одній із шахт Лисичанська локалізовано пожежу

Травень, 24 в 11:56

Рятувальникам вдалося запобігти розповсюдженню вогню на закритому складі з вугіллям в одній із шахт Лисичанська. Для уникнення катастрофи знадобилося близько 8 тонн води.

Глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай зазначив, що російські війська зосередили зусилля на проведенні наступальної операції, щоб оточити Лисичанськ та Сєвєродонецьк.

За його словами, місцеву інфраструктуру Луганщини практично знищено, однак комунальники ремонтують водопровідну мережу та прибирають вулиці, коли дозволяє безпекова ситуація.

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Наразі місцеві жителі залишилися без водопостачання та світла. Зокрема, в Сєвєродонецьку руйнування різного ступеня завдані кожній міській електропідстанції. Стало важче під постійними обстрілами розвозити воду, проте вчора рятувальники доставили населенню 32 тони.

У 36 тис. квартирах та приватних будинках ще є газ. Завдяки залишковому тиску в магістральних трубах його трьом населеним пунктам області має вистачити на півтора місяця, зазначив глава Луганської ОВА.

Фото: Луганська ОВА