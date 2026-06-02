У Монобанка и ряда других сервисов технический сбой: что известно
Сбой в Монобанке зафиксирован во вторник, 2 июня.
Не работают также ряд популярных сервисов. Проблемы одновременно возникли в ПриватБанке, Viber, Facebook, Netflix, Twitch и т.д. Пользователи сообщают о трудностях с доступом и нестабильной работе платформ.
Причиной сбоя в Монобанке, как и ряде других сервисов, стала авария в облачной инфраструктуре Amazon Web Services (AWS), которая обеспечивает работу значительной части интернет-сервисов в мире.
В компании Amazon сообщили о технических проблемах в работе AWS, которые и вызвали перебои.
Поскольку эта платформа является одной из крупнейших в мире, её неисправности могут влиять на работу тысяч сайтов, мобильных приложений и онлайн-сервисов, в том числе банковских и медийных.
В настоящее время специалисты работают над устранением неисправностей, однако официальные причины сбоя пока не раскрываются.
Параллельно пользователи Монобанка и ПриватБанка массово сообщают о перебоях в работе приложений.
В частности, фиксируются сбои при проведении переводов, оплат и транзакций.
Часть клиентов также не может воспользоваться отдельными функциями сервисов или осуществить оплату через банкоматы.
В Монобанке подтвердили наличие технических проблем. Сооснователь банка Олег Гороховский сообщил о сбое в работе приложения и отметил, что специалисты уже работают над восстановлением стабильной работы.
— У нас технический сбой. Исправляем. Извините. Пользователи соцсетей также жалуются на сбой в приложении ПриватБанка, — написал он в Telegram.
Львовский городской совет сообщил о временных перебоях в работе сервиса предварительной записи в ЦПАУ.
Из-за этого были потеряны все записи в центры предоставления административных услуг Львова на 9 июня.
Пользователей просят после восстановления работы сервиса повторно записаться на необходимую услугу. При этом все записи, осуществлённые до 8 июня включительно, остаются действительными.
Подобные перебои, по данным портала Downdetector, также фиксируются в Польше.