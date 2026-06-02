Сбой в Монобанке зафиксирован во вторник, 2 июня.

Не работают также ряд популярных сервисов. Проблемы одновременно возникли в ПриватБанке, Viber, Facebook, Netflix, Twitch и т.д. Пользователи сообщают о трудностях с доступом и нестабильной работе платформ.

Сбой в работе Монобанка и других сервисов: что известно

Причиной сбоя в Монобанке, как и ряде других сервисов, стала авария в облачной инфраструктуре Amazon Web Services (AWS), которая обеспечивает работу значительной части интернет-сервисов в мире.

Сейчас смотрят

В компании Amazon сообщили о технических проблемах в работе AWS, которые и вызвали перебои.

Поскольку эта платформа является одной из крупнейших в мире, её неисправности могут влиять на работу тысяч сайтов, мобильных приложений и онлайн-сервисов, в том числе банковских и медийных.

В настоящее время специалисты работают над устранением неисправностей, однако официальные причины сбоя пока не раскрываются.

Параллельно пользователи Монобанка и ПриватБанка массово сообщают о перебоях в работе приложений.

В частности, фиксируются сбои при проведении переводов, оплат и транзакций.

Часть клиентов также не может воспользоваться отдельными функциями сервисов или осуществить оплату через банкоматы.

В Монобанке подтвердили наличие технических проблем. Сооснователь банка Олег Гороховский сообщил о сбое в работе приложения и отметил, что специалисты уже работают над восстановлением стабильной работы.

— У нас технический сбой. Исправляем. Извините. Пользователи соцсетей также жалуются на сбой в приложении ПриватБанка, — написал он в Telegram.

Львовский городской совет сообщил о временных перебоях в работе сервиса предварительной записи в ЦПАУ.

Из-за этого были потеряны все записи в центры предоставления административных услуг Львова на 9 июня.

Пользователей просят после восстановления работы сервиса повторно записаться на необходимую услугу. При этом все записи, осуществлённые до 8 июня включительно, остаются действительными.

Подобные перебои, по данным портала Downdetector, также фиксируются в Польше.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.