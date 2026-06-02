В условиях продолжающейся войны государство продолжает адаптировать образовательный процесс к вызовам безопасности. Именно поэтому правительство инициировало изменения, касающиеся как государственной итоговой аттестации, так и правил поступления в учебные заведения в 2027 году.

Могут ли отменить ГИА в 2027 году и предлагать изменить, читайте в нашем материале.

Отменят ли ГИА в 2027 году

В Верховную Раду подали законопроект №15254, который должен урегулировать проведение вступительной кампании и завершение учебного года в условиях военных рисков. Документ предусматривает ряд новшеств для школьников и будущих абитуриентов.

Сейчас смотрят

Одной из главных норм законопроекта является предложение отмены государственной итоговой аттестации в 2027 году. Хотят освободить от государственной итоговой аттестации учащихся, которые в 2027 году будут завершать любой уровень полного общего среднего образования.

Если соответствующие изменения будут приняты парламентом, то выпускники не будут проходить итоговую аттестацию в конце обучения.

Речь идет только о законодательной инициативе, которая предусматривает отмену ГИА в 2027 году. Окончательное решение будет зависеть от результатов рассмотрения документа Верховной Радой.

ГИА 2027: почему предлагают отказаться от аттестации

Необходимость изменений авторы законопроекта объясняют ситуацией безопасности в стране. Из-за военных действий и связанных с ними рисков возникла необходимость создать более гибкий механизм завершения обучения и поступления в учебные заведения.

Предлагаемый подход должен позволить организовать образовательный процесс без дополнительной нагрузки на учащихся и одновременно учесть особенности военного положения.

Именно поэтому вопрос будет ли ГИА в 2027 году стал одним из ключевых для будущих выпускников и их родителей.

Как будет проходить вступительная кампания в 2027 году

Законопроект также содержит отдельные положения о поступлении в заведения высшего образования. Предполагается, что порядок приема будет определяться центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки. Это позволит более оперативно реагировать на изменения ситуации безопасности и корректировать правила проведения вступительной кампании.

Также документ определяет механизм финансирования вступительных экзаменов. Средства на их организацию планируют выделять из государственного бюджета и других источников, не противоречащих законодательству.

Какие предметы будут составлять абитуриенты

Поступающие в высшие образования будут проходить конкурсную оценку по результатам вступительных испытаний, проведенных с использованием технологий внешнего независимого оценивания.

Обязательными остаются четыре предмета:

украинский язык;

математика;

история Украины;

один предмет на выбор.

Среди дисциплин на выбор предлагаются:

иностранный язык;

биология;

география;

физика;

химия;

украинская литература.

Что изменится для колледжей

Отдельные положения документа касаются поступления в учреждения профессионального высшего образования.

Для колледжей и других учреждений этого уровня планируется также ввести отдельный порядок приема, который будет утверждаться Министерством образования и науки. Это должно обеспечить единый подход к организации вступительной кампании в условиях военного положения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.