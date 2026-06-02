Отмена ГИА в 2027: что известно о возможных изменениях в образовании
В условиях продолжающейся войны государство продолжает адаптировать образовательный процесс к вызовам безопасности. Именно поэтому правительство инициировало изменения, касающиеся как государственной итоговой аттестации, так и правил поступления в учебные заведения в 2027 году.
Могут ли отменить ГИА в 2027 году и предлагать изменить, читайте в нашем материале.
Отменят ли ГИА в 2027 году
В Верховную Раду подали законопроект №15254, который должен урегулировать проведение вступительной кампании и завершение учебного года в условиях военных рисков. Документ предусматривает ряд новшеств для школьников и будущих абитуриентов.
Одной из главных норм законопроекта является предложение отмены государственной итоговой аттестации в 2027 году. Хотят освободить от государственной итоговой аттестации учащихся, которые в 2027 году будут завершать любой уровень полного общего среднего образования.
Если соответствующие изменения будут приняты парламентом, то выпускники не будут проходить итоговую аттестацию в конце обучения.
Речь идет только о законодательной инициативе, которая предусматривает отмену ГИА в 2027 году. Окончательное решение будет зависеть от результатов рассмотрения документа Верховной Радой.
ГИА 2027: почему предлагают отказаться от аттестации
Необходимость изменений авторы законопроекта объясняют ситуацией безопасности в стране. Из-за военных действий и связанных с ними рисков возникла необходимость создать более гибкий механизм завершения обучения и поступления в учебные заведения.
Предлагаемый подход должен позволить организовать образовательный процесс без дополнительной нагрузки на учащихся и одновременно учесть особенности военного положения.
Именно поэтому вопрос будет ли ГИА в 2027 году стал одним из ключевых для будущих выпускников и их родителей.
Как будет проходить вступительная кампания в 2027 году
Законопроект также содержит отдельные положения о поступлении в заведения высшего образования. Предполагается, что порядок приема будет определяться центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки. Это позволит более оперативно реагировать на изменения ситуации безопасности и корректировать правила проведения вступительной кампании.
Также документ определяет механизм финансирования вступительных экзаменов. Средства на их организацию планируют выделять из государственного бюджета и других источников, не противоречащих законодательству.
Какие предметы будут составлять абитуриенты
Поступающие в высшие образования будут проходить конкурсную оценку по результатам вступительных испытаний, проведенных с использованием технологий внешнего независимого оценивания.
Обязательными остаются четыре предмета:
- украинский язык;
- математика;
- история Украины;
- один предмет на выбор.
Среди дисциплин на выбор предлагаются:
- иностранный язык;
- биология;
- география;
- физика;
- химия;
- украинская литература.
Что изменится для колледжей
Отдельные положения документа касаются поступления в учреждения профессионального высшего образования.
Для колледжей и других учреждений этого уровня планируется также ввести отдельный порядок приема, который будет утверждаться Министерством образования и науки. Это должно обеспечить единый подход к организации вступительной кампании в условиях военного положения.