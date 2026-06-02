Возлюбленный Наталки Денисенко, предприниматель и модель Юрий Савранский, рассказал, когда влюбился в актрису. По его словам, это произошло во время одного из ее поэтических вечеров.

Признание Савранский опубликовал в соцсетях после завершения поэтического проекта Наталка-читалка. Он обратился к любимой с теплыми словами и вспомнил момент, который стал особенным для их отношений.

Савранский о чувствах к Денисенко

Юрий признался, что много раз был на поэтических вечерах любимой. По его словам, один из них стал особенным для их истории.

— Я присутствовал на многих твоих вечерах и очень этому рад! На одном из них, собственно, и произошло какое-то осознание неизбежного. Радуюсь, когда вижу, как светятся твои глаза и какая ты счастливая и яркая, когда читаешь стихи. Ты вдохновляешь! Хоть это и последний такой вечер, но убежден, что дальше больше! Люблю, — написал он.

Актриса ответила Савранскому в комментариях под публикацией.

— Люблю тебя. Всегда мечтала, чтобы на моих вечерах у меня была такая поддержка любимого мужчины. Спасибо, что ты есть! — отметила Денисенко.

Напомним, об отношениях Наталки Денисенко и Юрия Савранского публично заговорили прошлой осенью. В мае 2025 года стало известно, что Денисенко развелась с актером и военным Андреем Фединчиком. У бывших супругов есть общий сын Андрей, которому сейчас восемь лет.

У Савранского есть сын и дочь от предыдущего брака, который длился более десяти лет.

