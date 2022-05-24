Во время войны в Украине погибли 234 ребенка, еще более 430 ранены

Май, 24 в 9:50

Более 667 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации прокуратуры, 234 ребенка погибло и более 433 несовершеннолетних ранены.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, окончательное количество пострадавших детей неизвестно. В местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях сейчас нельзя выяснить точные данные.

Больше всего пострадало детей в Донецкой – 146, Киевской – 116, Харьковской – 103, Черниговской – 68, Луганской – 50, Херсонской – 49, Николаевской – 45, Запорожской – 28, Сумской – 17, Житомирской областях – 15. В городе Киеве – 16 детей пострадало.

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Два дня назад, 22 мая, в больнице Днепра умерла 12-летняя девочка, которая получила тяжелые ранения 7 мая в результате обстрела российскими солдатами. А еще 20 мая из-за артиллерийских обстрелов войсками РФ поселка Чкаловское под Харьковом получил тяжкие телесные повреждения 16-летний парень, в результате чего умер.

8 апреля в результате обстрела врагом Лисичанска в Луганской области получили ранения двое мальчиков 11 и 13 лет. Из-за обстрелов Вооруженными силами РФ в Украине повреждено 1 848 учебных заведений, 173 из которых разрушены полностью.