Під час війни в Україні загинуло 234 дитини, ще понад 430 поранено

Травень, 24 в 9:50

Понад 667 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією прокуратури, 234 дитини загинуло та понад 433 неповнолітніх поранено.

За даними Офісу генерального прокурора України, остаточна кількість постраждалих дітей невідома. У місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях зараз не можна з’ясувати точні дані.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій – 146, Київській – 116, Харківській – 103, Чернігівській – 68, Луганській – 50, Херсонській – 49, Миколаївській – 45, Запорізькій – 28, Сумській – 17, Житомирській областях – 15. У місті Києві – 16 дітей постраждало.

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Два дні тому, 22 травня, у лікарні Дніпра померла 12-річна дівчинка, яка дістала тяжкі поранення 7 травня внаслідок обстрілу російськими солдатами. А ще 20 травня через артилерійський обстріл військами РФ селища Чкаловське під Харковом дістав тяжкі тілесні ушкодження 16-річний хлопець, внаслідок яких помер.

8 квітня внаслідок обстрілу ворогом Лисичанська у Луганській області дістали поранення двоє хлопчиків 11 та 13 років. Через обстріли Збройними силами РФ в Україні пошкоджено 1 848 закладів освіти, 173 з яких зруйновано повністю.