Российские войска оружием блокируют выезд на подконтрольную Украине территорию

Май, 24 в 11:27

Российские солдаты используют оружие, чтобы заблокировать выезд мирных жителей на подконтрольную Украине территорию. В частности, в Луганской области эвакуационный автобус попал под вражеские обстрелы российских войск.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отметила, что 18 мирных жителей, находившихся в автобусе, целы и сейчас в безопасности.

– В области возникла критическая ситуация с эвакуацией мирных жителей из зоны активных боевых действий и завозом гуманитарных грузов. Несмотря на то, что Украина использует все возможности для спасения людей, безопасных путей становится все меньше из-за постоянных обстрелов оккупантов, — подчеркнула уполномоченная Верховной Рады.

Людмила Денисова отметила, что подобные действия российской армии являются военным преступлением, согласно статье 8 Римского устава международного уголовного суда, и грубым нарушением Женевской конвенции 1949 о защите мирного населения во время войны.

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Омбудсмен обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину, чтобы учесть факты преступлений российских солдат. Денисова призвала международных партнеров предоставить оружие для борьбы со страной-агрессором Российской Федерацией.