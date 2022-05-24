Російські війська зброєю блокують виїзд на підконтрольну Україні територію

Травень, 24 в 11:27

Російські солдати застосовують зброю, щоб заблокувати виїзд мирних жителів на підконтрольну Україні територію. Зокрема, у Луганській області евакуаційний автобус потрапив під ворожі обстріли російських військ.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова зазначила, що 18 мирних мешканців, які перебували в автобусі, цілі та наразі у безпеці.

– В області виникла критична ситуація з евакуацією мирних мешканців із зони активних бойових дій та завезенням гуманітарних вантажів. Попри те, що Україна використовує всі можливості для порятунку людей, безпечних шляхів стає все менше через постійні обстріли окупантів, – наголосила уповноважена Верховної Ради.

Людмила Денісова зауважила, що подібні дії російської армії є воєнним злочином, відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду, та грубим порушенням Женевської конвенції 1949 року про захист мирного населення під час війни.

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Омбудсмен звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну, щоб врахувати факти злочинів російських солдатів. Денісова закликала міжнародних партнерів надати зброю для боротьби з країною-агресором Російською Федерацією.