В Одессе отец убил родного сына и жену, после чего совершил самоубийство

Май, 25 в 17:02

В Суворовском районе Одессы погибла целая семья. 45-летний мужчина лишил жизни свою жену и малолетнего сына, после чего покончил с собой.

В полицию обратились родители супругов, которые не смогли попасть в квартиру к внуку. По данным следствия, орудием убийства стал обычный кухонный нож.

— Учитывая тип и характер нанесения телесных повреждений каждому из членов семьи, предварительно установлено, что хозяин по очереди лишил жизни жену и сына, после чего покончил жизнь самоубийством, — говорится в сообщении.

В местных Facebook-сообществах пользователи, обсуждая происшедшее, добавляют, что мужчина был моряком. Большинство из них не верят, что он мог совершить такое зверство.

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Уголовное производство открыто по п. п. 1, 2 ч. 15 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 1 ст. 115 с пометкой Самоубийство УК Украины. Досудебное расследование по делу продолжается.