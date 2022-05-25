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Факти / Надзвичайні події

В Одесі батько вбив рідного сина і дружину, після чого скоїв самогубство

Наташа Тарчевська, редакторка стрічки
В Одесі батько вбив рідного сина і дружину, після чого скоїв самогубство
Фото: Depositphotos

В Суворовському районі Одеси загинула ціла родина. 45-річний чоловік позбавив життя свою дружину і малолітнього сина, після чого наклав на себе руки.

До поліції звернулися батьки подружжя, які не змогли потрапити в квартиру до внука. За даними слідства, знаряддям вбивства став звичайний кухонний ніж.

– Враховуючи тип та характер нанесення тілесних ушкоджень кожному з членів сім’ї, попередньо встановлено, що господар по черзі позбавив життя дружину та сина, після чого покінчив життя самогубством, – йдеться у повідомленні.

У місцевих Facebook-спільнотах користувачі, обговорюючи те, що сталося, додають, що чоловік був моряком. Більшість з них не вірять, що він міг вчинити таке звірство.

Зараз дивляться

Кримінальне провадження відкрито за з п. п. 1, 2 ч. 15 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) і ч. 1 ст. 115 з позначкою Самогубство КК України. Досудове розслідування у справі триває.

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Джерело: Нацполіція
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