Май, 21 в 22:28

В Турции гражданин Украины убил двух своих детей и тяжело ранив жену. По неподтвержденной информации, это может быть бывший депутат Харьковского горсовета.

Как сообщают местные Facebook-сообщества и СМИ, инцидент произошел 21 мая в Алании.

38-летний мужчина кухонным ножом зарезал четырехлетнего сына и шестилетнюю дочь, тогда как их мать, жена подозреваемого, успела убежать и запереться в ванной.

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— Он бежал от войны и получил приют в Турции: украинец убил двоих детей и ранил жену, — с таким заголовком вышла новость в ежедневной турецкой газете Сumhuriyet.

Журналистам удалось выяснить, что Родина прибыла в Турцию не так давно. Все вместе они проживали в апарт-отеле в Алании.

По неподтвержденной информации, подозреваемым в циничном убийстве собственных детей может быть экс-депутат Харьковского горсовета Алексей Навроцкий.

Бежали от войны: в Турции украинец убил двух своих детей на глазах жены / 6 фотографий

Ранее он работал помощником одного из нардепов Верховной Рады, дважды избирался депутатом Харьковского райсовета и однажды-в городской совет.

Кроме этого, Алексей Навроцкий находился в должности проректора по научной работе ХНУ им. Каразина.

Незадолго после начала полномасштабной войны, когда на территории Харьковской области велись активные боевые действия, Навроцкий взяв отпуск за свой счет.

Официального подтверждения бывшего харьковского депутата к трагическому событию в Турции пока нет.

Источник: Турция Алания, Сumhuriyet, Newsroom

Фото: Vladimir Khotko