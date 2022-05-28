На границе с Беларусью задержан российский военный с украинским паспортом

Май, 28 в 14:59

На границе Украины с Беларусью задержан бывший военнослужащий Российской Федерации, который прикрывался украинским паспортом и пытался попасть на территорию нашего государства. По последней информации, мужчина участвовал в военных действиях на Донбассе против Украины.

По данным Государственной пограничной службы, в 2009 году украинец уехал в РФ, где получил российское гражданство. В течение 2013-2014 годов мужчина проходил срочную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Уже в 2016 году он заключил контракт. По имеющейся информации, подразделение, в котором служил мужчина, участвовало в военных действиях на Донбассе.

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Правоохранители сообщили ему о подозрении в государственной измене, ответственность за которую предусмотрена действующим Уголовным кодексом Украины.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает тюремное заключение на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Мужчине избрали меру пресечения – содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается.