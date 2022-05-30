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В Херсонской области слышны взрывы: жителей призывают оставаться в укрытиях

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
В Херсонской области слышны взрывы: жителей призывают оставаться в укрытиях
Фото: ГСЧС

В Херсонской области местные жители сообщают о мощных взрывах. Звуки можно услышать со стороны Чернобаевки за Белозеркой.

– Херсон. Снова слышны сильные взрывы. Звуки со стороны Чернобаевки за Белозеркой, — говорится в сообщении Вооруженных сил Украины.

Военный эксперт Олег Жданов убежден, что Вооруженные силы Украины освободят Херсон, и это даже не обсуждается. Страна-агрессор Россия не успеет создать военную базу в Херсоне, поскольку на это нужен не один год.

– Освобождение территорий не оговаривается. Оно будет осуществлено силами ВСУ с помощью западного оружия, — считает он.

Сегодня российская армия оборудует позиции для того, чтобы защищать захваченные рубежи. Однако когда у ВСУ появится огневое преимущество, тогда они выбьют российские войска с занятых позиций.

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