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Факти / Надзвичайні події

У Херсонській області чути вибухи: жителів закликають залишатися в укриттях

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У Херсонській області чути вибухи: жителів закликають залишатися в укриттях
Фото: ДСНС

У Херсонській області місцеві жителі повідомляють про сильні вибухи. Звуки можна почути зі сторони Чорнобаївки за Білозеркою.

– Херсон. Знову чутно сильні вибухи. Звуки зі сторони Чорнобаївки за Білозеркою, – йдеться у повідомленні Збройних сил України.

Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що Збройні сили України звільнять Херсон, і це навіть не обговорюється. Країна-агресор Росія не встигне створити військову базу в Херсоні, оскільки на це потрібен не один рік.

– Звільнення територій не обговорюється. Воно буде здійснене силами ЗСУ за допомогою західної зброї, – вважає він.

Сьогодні російська армія обладнує позиції для того, щоб захищати захоплені рубежі. Проте коли у ЗСУ з’явиться вогнева перевага, тоді вони виб’ють російські війська із зайнятих позицій.

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