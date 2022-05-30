У Херсонській області чути вибухи: жителів закликають залишатися в укриттях

Травень, 29 в 22:42

У Херсонській області місцеві жителі повідомляють про сильні вибухи. Звуки можна почути зі сторони Чорнобаївки за Білозеркою.

– Херсон. Знову чутно сильні вибухи. Звуки зі сторони Чорнобаївки за Білозеркою, – йдеться у повідомленні Збройних сил України.

Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що Збройні сили України звільнять Херсон, і це навіть не обговорюється. Країна-агресор Росія не встигне створити військову базу в Херсоні, оскільки на це потрібен не один рік.

– Звільнення територій не обговорюється. Воно буде здійснене силами ЗСУ за допомогою західної зброї, – вважає він.

Сьогодні російська армія обладнує позиції для того, щоб захищати захоплені рубежі. Проте коли у ЗСУ з’явиться вогнева перевага, тоді вони виб’ють російські війська із зайнятих позицій.