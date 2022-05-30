Май, 30 в 8:35

Российские оккупанты вошли на северо-восточную и юго-восточную окраины Северодонецка: двое мирных жителей погибли, пятеро — ранены.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, враг обстреливает Северодонецк и Лисичанск из всего возможного вооружения. Также применяет авиацию.

Сейчас смотрят

– Впрочем, наши военные крепко держат оборону, чтобы не допустить врага вглубь страны, — подчеркивает Гайдай.

К сожалению, среди мирного населения есть потери: два человека погибли, еще пятеро получили ранения. Большинство из них – жители одного квартала в старом районе города. Они готовили еду во дворе, когда внезапно начался обстрел.

Тяжелые травмы получили двое жителей Сиротиного. Все раненые госпитализированы в больницы Донецкой области.

За 29 мая в Северодонецке разрушены по меньшей мере 12 домов, в Лисичанске – 18, во Врубовке – 10 и здание культуры, в Золотом – три, в Нырковом, Николаевке, Викторовке – по два.

Россияне перебрасывают на Северодонецкое направление боеприпасы и технику в большом количестве, отметил Сергей Гайдай.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай