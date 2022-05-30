Травень, 30 в 8:35

Російські окупанти увійшли на північно-східні та південно-східні околиці Сєвєродонецька: двоє мирних жителів загинуло, п’ятьох поранено.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, ворог обстрілює Сєвєродонецьк та Лисичанськ з усього можливого озброєння. Також застосовує авіацію.

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– Втім, наші військові міцно тримають оборону, щоб не допустити ворога вглиб країни, – наголошує Гайдай.

На жаль, серед мирного населення є втрати: дві людини загинули, ще п’ятеро зазнали поранень. Більшість із них – жителі одного кварталу у старому районі міста. Вони готували їжу у дворі, коли раптом розпочався обстріл.

Важких травм зазнали двоє мешканців Сиротиного. Всі поранені госпіталізовані в лікарні Донеччини.

За 29 травня в Сєвєродонецьку зруйновані щонайменше 12 будинків, у Лисичанську – 18, у Врубівці – 10 та будинок культури, у Золотому – три, у Нирковому, Миколаївці, Вікторівці – по два.

Росіяни перекидають на Сєвєродонецький напрямок боєприпаси та техніку у великій кількості, зазначив Сергій Гайдай.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай