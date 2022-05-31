Армия РФ обстреляла дома в Николаеве: дети чудом уцелели, дедушка в больнице

Май, 31 в 9:37

Вчера, 30 мая, российские войска ударили по одному из жилых домов в Николаеве. В доме находились двое маленьких детей и их бабушки с дедушкой, пока родители были на работе.

По данным военной комендатуры обороны Николаева, в настоящее время пожилой мужчина находится в больнице с минно-взрывной травмой. Чудом уцелевшие дети находятся в тяжелом психологическом состоянии.

В результате вражеских обстрелов дом полностью разрушен, еще 10 домов повреждены. В военной комендатуре подчеркнули, что своими агрессивными действиями российские захватчики приводят к геноциду украинского народа.

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Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким отметил, что продолжаются вражеские обстрелы по городу и области. По его словам, украинские защитники теснят врага, поэтому все идет по плану.

28 и 29 мая российские войска обстреляли жилые кварталы Николаева, в результате чего погибли два мирных жителя. Еще девять человек получили ранения разной степени тяжести. Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.