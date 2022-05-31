Армія РФ обстріляла будинки у Миколаєві: діти дивом вціліли, дідусь у лікарні

Травень, 31 в 9:37

Вчора, 30 травня, російські війська вдарили по одному з житлових будинків у Миколаєві. В оселі в цей перебувало двоє маленьких дітей та їхні бабусі з дідусем, поки батьки були на роботі.

За даними військової комендатури оборони Миколаєва, наразі чоловік похилого віку перебуває у лікарні з мінно-вибуховою травмою. Дивом вцілілі діти перебувають у важкому психологічному стані.

Внаслідок ворожих обстрілів будинок повністю зруйновано, ще 10 домівок пошкоджені. У військовій комендатурі наголосили, що своїми агресивними діями російські загарбники призводять до геноциду українського народу.

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Глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім зазначив, що продовжуються ворожі обстріли по місту та області. За його словами, українські захисники тіснять ворога, тому все йде згідно з планом.

28 та 29 травня російські війська обстріляли житлові квартали Миколаєва, внаслідок чого загинуло двоє мирних жителів. Ще дев’ятеро людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.