Июнь, 02 в 8:56

В Сумской области около полуночи российский враг нанес ракетные удары по Краснопольской общине.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, во время воздушной тревоги российский самолет нанес три ракетных удара.

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В результате прямого попадания ракеты один дом разрушен до основания, еще несколько домов повреждены, есть значительные разрушения в домохозяйствах.

По предварительным данным, трое мирных жителей Краснополья получили ранения. Всех госпитализировали.

На месте происшествий работают спасатели.

В последние дни Сумскую область враг обстреливает с территории России.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы России продолжают накапливать войска и технику возле государственных границ Украины — Черниговской и Сумской областей.

Источник: Дмитрий Живицкий

Фото: Дмитрий Живицкий