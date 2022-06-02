Червень, 02 в 8:56

На Сумщині близько опівночі російський ворог завдав ракетних ударів по Краснопільській громаді.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, під час повітряної тривоги російський літак завдав три ракетних удари.

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Внаслідок прямого влучення ракети один будинок зруйнований вщент, ще кілька пошкоджені, є значні руйнування у домогосподарствах.

За попередніми даними, троє мирних мешканців Краснопілля зазнали поранень. Усіх госпіталізували.

На місці подій працюють рятувальники.

Останні дні Сумську область ворог обстрілює з території Росії.

Раніше повідомлялося, що збройні сили Росії знову накопичують війська та ворожу техніку біля державних кордонів України – Чернігівської та Сумської областей.

Джерело: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький