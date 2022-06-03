Июнь, 03 в 19:24

В Киеве мужчина убил женщину и малолетнего ребенка, а затем поджег квартиру, где они находились. В настоящее время правоохранители уже задержали подозреваемого.

Сотрудники ГСЧС получили сообщение о пожаре в Деснянском районе столицы.

— Во время тушения пожарные обнаружили тело женщины на полу в кухне. Также при разведке спасатели обнаружили в ванной комнате ребенка 2018 года рождения без сознания. Пожарные вынесли 4-летнего мальчика на улицу и передали медикам. К сожалению, ребенок умер в скорой, — заявили в пресс-службе ГСЧС.

В Киеве мужчина хотел замаскировать убийство пожаром — погибли женщина и 4-летний ребенок / 4 фотографии

На место происшествия прибыли и сотрудники полиции.

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— В полицию Киева поступило сообщение о драке и пожаре в одной из квартир на улице Маяковского. Сразу на место прибыли спасатели ГСЧС, патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и врачи, — отметили в столичной полиции.

По предварительным данным, между родственниками возник конфликт, а затем и драка. В результате происшествия погибли женщина, малолетний ребенок, еще два человека получили телесные повреждения.

— Вероятный подозреваемый 1957 года рождения поджег дом и пытался скрыться, однако был задержан, — добавили в полиции.

В настоящее время мужчине грозит пожизненное лишение свободы по ч. 2 ст. 115 Умышленное убийство и ч. 2 ст. 194 Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога.